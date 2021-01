Bioboeren wil maar niet op gang komen

Steeds minder boeren wagen de sprong naar biologische landbouw. In 2020 waren er nog geen honderd boeren bezig met het verkrijgen van hun biocertificering. Dat is ruim 20 procent minder dan een jaar eerder.

Amsterdam

Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers van Skal, de certificeringsorganisatie voor de biologische landbouw. Het doel van Eurocommissaris Frans Timmermans - 25 procent biologische landbouw in 2030 - is in het huidige tempo onhaalbaar voor Nederland, concludeert de biologische brancheorganisatie Bionext op basis van de cijfers.

Een zorgelijke ontwikkeling noemt Bionext het dalende animo voor biologisch boeren, een trend die vier jaar geleden al werd ingezet. In totaal werken nu 2115 boeren in Nederland biologisch, op een totaal van ruim 50.000 landbouwbedrijven. Bionext-directeur Michaël Wilde benadrukt dat de groei afneemt, maar dat het totaalaantal biologische boeren en het areaal aan land waarop ze werken, wel bli..

