Adyen en ASML blikvangers in AEX

Betalingsbedrijf Adyen en chipmachinemaker ASML waren woensdag de sterkste stijgers in de AEX-index. Het sentiment op de beursvloeren in Europa was positief. Daarbij was de blik van veel beleggers gericht op Washington, waar Joe Biden als de 46e president van de VS werd beëdigd. Het presidentschap van Biden zal volgens topeconomen goed zijn voor de wereldwijde economie. De nieuwe president kondigde al een steunplan van 1,9 biljoen dollar voor de Amerikaanse economie aan. De harde koers van de regering-Trump tegen China zal naar verwachting worden voortgezet.