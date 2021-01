Europese beurzen overwegend lager

Amsterdam

De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, maar de Amsterdamse AEX-index eindigde juist hoger. Beleggers verwerkten de signalen dat Duitsland lockdownmaatregelen tegen het coronavirus wil verlengen. Tegelijkertijd bood de hoop op extra Amerikaanse steunmaatregelen tegen de recessie onder de aanstaande president Joe Biden steun. De AEX-index eindigde 0,2 procent hoger op 651,28 punten. Biotechnoloog Galapagos (plus 3,8 procent) ging aan kop na een positiever oordeel van analisten van Morgan Stanley over het aandeel. De banken ING en ABN Amro behoorden tot de staartgroep met minnen tot 2,6 procent. De grootste daler was staalfabrikant ArcelorMittal met een verlies van 4,5 procent. De MidKap ging juist 0,8 procent onderuit. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Diverse media berichtten dat Duitsland de geldende coronamaatregelen tot 15 februari wil verlengen. Niet-essentiële winkels en scholen zijn nu gesloten in de grootste economie van de Europese Unie. Logitech verloor 5,7 procent in Zürich, na eerder op de dag nog op winst te hebben gestaan.