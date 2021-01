Grote steden willen actie tegen opkopers huizen

Den Haag

De steden willen meer mogelijkheden hebben om op te kunnen treden tegen beleggers die huizen opkopen. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven pleiten daarbij voor een algemene verhuurvergunning en meer juridische mogelijkheden om malafide verhuurders aan te kunnen pakken.

Het wetsvoorstel van demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het mogelijk om in een gebied een opkoopbescherming in te voeren voor betaalbare koopwoningen. Die voorkomt dat beleggers woningen opkopen. Daardoor verbetert de positie van starters en doorstromers; zij hoeven immers niet meer te concurreren met beleggers.

Volgens de steden gaat het wetsvoorstel nog niet ver genoeg. De termijn van drie jaar vinden ze te kort, omdat de schaarste op de woningmarkt over drie jaar zeker nog niet voorbij is. Daarnaast willen de grote steden de verhuurvergunning in alle situaties in kunnen zetten en niet alleen bij uitzonderingen en pleiten zij voor aanpassingen die fraude tegengaan. <