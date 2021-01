Ondernemer met hart op de tong

Oud-werkgeversvoorman Hans de Boer is op 66-jarige leeftijd overleden. De Boer was tot september voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW. In de nacht van zondag op maandag overleed hij aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Hans de Boer in een oranje hesje op het Malieveld in oktober 2019.

Den Haag

'Mensen uit de politiek, vergeet niet: wij verdienen de centen, wij maken de ­banen, wij zorgen voor belasting­inkomsten. Jullie moeten naar ons luisteren: Nu! Nu! Nu!’ Het was een ongekend vertoon op woensdag 30 oktober 2019. Werkgeversvoorzitter Hans de Boer die, in oranje actiehesje, duizenden grondwerkers op het Haagse Malieveld toesprak. Het was een actie tegen het abstracte PFAS-beleid van de overheid dat de bouw vrijwel volledig stillegde.

Het is een kenmerkend beeld van Hans de Boer (1955-2021) dat in de herinnering beklijft. Het is De Boer ten voeten uit: het hart op de tong. Wie bij zijn optreden op het Malieveld vraagtekens plaatste, omdat de werkgeverslobby altijd zo effectief was omdat die in stilte ..

