De ultravriezers van Scala Scientific zijn dankzij het vaccin van Pfizer niet aan te slepen

Het was een gekkenhuis bij Scala Scientific toen Pfizer bekendmaakte dat zijn vaccin ijskoud bewaard moest worden. De ultravriezers van het bedrijf zijn niet aan te slepen. ‘Onze dubbeldikke orderportefeuille is van tijdelijke aard.’

Ede

Er is geen ilShin Biobase -86ºC-vriezer meer op voorraad. Het magazijn van Scala Scientific in Ede staat leeg. Alle ultravriezers zijn verkocht, nu Nederland de inenting is begonnen met het Pfizer-vaccin dat bij deze temperatuur moet worden bewaard. Er is alleen nog één showroommodel op kantoor dat met vereende krachten naar het magazijn moet worden gesleept om tenminste de fotograaf zijn werk te laten doen. ‘Op 21 januari komen er weer honderd binnen’, zegt directeur Michel Keijzer (37) van het bedrijf op het industrieterrein van de Gelderse gemeente. ‘Maar ook die zijn bijna allemaal al verkocht.’

Hij richtte samen met Jordy van Hoesen (38) het handelsbedrijf in 2009 op als een groothandel in gespecialiseerde laboratoriumartikelen. Z..

