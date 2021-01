Jumbo-topman Frits van Eerd denkt als een sporter, maar is ook een joviale Brabander

Hij zit Albert Heijn op de hielen, voegde onlangs de Hema toe aan zijn Veghelse familiebedrijf en boekte vorig jaar een recordwinst. En, o ja, tussendoor speelt hij trompet. Wie is Frits van Eerd, de topman van Jumbo, wat is zijn geheim?

Amsterdam

De uitkomst van de verkiezing van de beste carnavalskraker? Daarover had Frits van Eerd geen enkele twijfel. Samen met De Gebroeders Ko had hij het nummer ‘Wij doen het licht wel uit’ uitgebracht, het had zelfs de 26e plaats behaald in de Top 40 – dus ach, die verkiezing georganiseerd door een lokale omroep: een fluitje van een cent.

Het liep anders. ‘Wij doen het licht wel uit’ belandde níét op de eerste plek. Zanger Ton Koopmans, de helft van het duo De Gebroeders Ko: ‘Frits was daar helemaal van over de pis. Dat je denkt: zo belangrijk is het toch ook weer niet? Maar winnen is zo belangrijk voor hem.’

Paul Moers, merkendeskundige en voormalig adviseur van Jumbo, tekent er direct bij aan: 'Als je in coronatijd nog geen omzetstij..

