Hoe je de ‘lockdown-blues’ buiten de deur kan houden

De natuur in, is een goed middel tegen de 'lockdown-blues'.

Dat is het recept om je mentale gezondheid op de been te houden en de ‘lockdown-blues’ buiten de deur, blijkt uit Brits, Oostenrijks en Maleisisch onderzoek. Toegegeven: heel verrassend zijn de uitkomsten niet, maar omdat de proefpersonen werden gevolgd terwijl ze in een lockdown zaten (april vorig jaar) zijn de uitkomsten alsnog relevant voor de huidige situatie in Nederland.

De onderzoekers waren benieuwd naar het geluksniveau tijdens een lockdown en welke activiteiten daar invloed op hebben. Gedurende drie weken werden bijna 300 volwassenen naar hun mentale gesteldheid gevraagd. Dit gebeurde op willekeurige momenten, zodat de proefpersonen ‘real-time’ data leverden. Als mensen namelijk wordt gevraagd om later op een specifiek moment terug te kijken, zijn herinneringen vaak gekleurd.

eenzaam

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat mensen gelukkiger zijn wanneer ze buiten zijn. Buiten in de natuur scoort nog beter dan buiten in de bebouwde kom. Deelnemers die bovengemiddeld veel tijd doorbrachten achter schermen voelden zich ongelukkiger en eenzamer. Dat gevoel van eenzaamheid nam af wanneer diezelfde deelnemers naar buiten gingen.

De Britse psycholoog Viren Swami, betrokken bij het onderzoek: ‘Naar buiten gaan biedt de mogelijkheid om even aan de stress van de lockdown en het gevoel van vastzitten in je eigen woning te ontsnappen. Bovendien doe je aan lichaamsbeweging en kan het helpen om sociale relaties met anderen te onderhouden. Stuk voor stuk zaken die bijdragen aan een goede mentale gezondheid.’

Het onderzoek werd gepubliceerd in Journal of Happiness Studies.