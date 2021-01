Groene borden op Europese beurzen

Amsterdam

De Europese beurzen zijn donderdag overwegend hoger gesloten. De hoop op meer coronasteun voor de Amerikaanse economie zorgde voor optimisme. Aankomend president Joe Biden zal later op de dag naar verluidt plannen voor een steunpakket van 2 biljoen dollar uit de doeken doen. Chipbedrijven als ASMI en ASML stuwden de Amsterdamse AEX-index vooruit na positieve handelsberichten van de grote chipfabrikanten Intel en TSMC. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,9 procent hoger op 656,66 punten. De MidKap werd 1 procent hoger gezet en eindigde op een stand van 983,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent. Chiptoeleverancier ASMI was de koploper in de AEX en steeg 7,6 procent. Ook chipmachinemaker ASML deed het goed met een plus van 5,9 procent. Intel en TSMC zijn belangrijke klanten van chipmachinemaker ASML. Ook MidKap-bedrijf Besi deed het goed. Met een plus van 6,8 procent was dat chipbedrijf de koploper bij de middelgrote bedrijven. Prosus stond ook bovenin bij de grote bedrijven en dikte 5,4 procent aan. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor 4,2 procent en was hekkensluiter.