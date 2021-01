Concurrentiewaakhond bekijkt gevolgen crisis in winkelstraat

Concurrentiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt zich zorgen over de lege winkelstraten als gevolg van de coronacrisis. Daarom begint de toezichthouder een verkennend onderzoek naar de gevolgen van de crisis voor fysieke winkels.

Den Haag

De verwachting is dat de stijging van het online winkelen tijdens de coronacrisis voor een deel blijvend is. Dat betekent dat er straks meer winkels in straten en winkelcentra leeg blijven en winkelgebieden hun aantrekkelijkheid kunnen verliezen. De ACM wil graag uitzoeken hoe zij kan bijdragen aan het oplossen van deze problematiek.

‘We willen ons steentje bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen voor de economie en voorkomen dat markten blijvend ontwricht raken', zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep. Volgens hem biedt de Nederlandse wet mogelijkheden voor de ACM, als onafhankelijke overheidsorganisatie, om in te spelen op de problemen die momenteel spelen door de virusuitbraak.

De toezichthouder staat bijvoorbeeld vergaande samenwerking in de zorg toe bij het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus. De ACM geeft dit jaar ook meer aandacht aan kwetsbare consumenten die door de crisis harder worden geraakt. Voor hen komt er extra voorlichting om hen te wijzen op hun rechten.

steunmaatregelen

Overigens is er momenteel nog geen sprake van een golf aan faillissementen in de winkelstraten. Zo’n situatie dreigt wel wanneer steunmaatregelen aflopen en de winkels achterstallige rekeningen moeten gaan ophoesten. <