Huizenprijs naar recordhoogte

De huizenprijzen zijn naar recordhoogten gestegen. Een bestaand huis wisselde in het afgelopen kwartaal gemiddeld voor 365.000 euro van eigenaar. Daarmee is op jaarbasis sprake van een stijging met 11,6 procent.

Den Haag

Makelaarsvereniging NVM spreekt van een ‘ongekend harde’ prijsstijging, maar heeft tegelijkertijd flinke zorgen over het geringe aanbod van woningen. In coronajaar 2020 werden met 154.000 woningen nog wel meer huizen verkocht dan in voorgaande jaren. In het slotkwartaal verwisselden 41.184 huizen van eigenaar, 2,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De belangrijkste oorzaak van de hard oplopende prijzen lijkt in het geringe aanbod van woningen te zitten. Voor de makelaars is dit de grootste bron van zorg. Koophuizen worden voor starters onbereikbaar en doorstromers blijven op hun beurt langer in hun huis zitten. De krapte was al in de afgelopen maanden te merken. Kopers konden in ..

