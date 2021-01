ILO vraagt wereldwijd betere bescherming voor thuiswerker

Thuiswerkers moeten wereldwijd beter beschermd worden dan nu het geval is. Voor veel mensen die hun werk in huis of op een andere alternatieve plek verrichten, ontbreekt het volgens de Internationale Arbeidersorganisatie (ILO) aan goede wettelijke bescherming.

En als die regels er wel zijn, dreigen ze vaak niet goed te worden toegepast omdat thuiswerkers grotendeels buiten het zicht van inspecteurs blijven. Tussen thuiswerkers en mensen die vooral op de werkplaats of op kantoor werken was er vóór de uitbraak van de coronapandemie duidelijk ongelijkheid, berekende de ILO.

De VN-organisatie meldt dat thuiswerkers, gecorrigeerd voor verschillen in gewerkte uren, opleiding en leeftijd, in de Verenigde Staten 22 procent minder verdienden dan hun collega’s die buitenshuis werken. In het Verenigd Koninkrijk was dat verschil 13 procent, terwijl thuiswerkers in Argentinië, India en Mexico de helft minder salaris kregen.

Thuiswerkers in de maakindustrie

zoals kleermakers of mandenwevers lopen volgens de ILO verhoogde veiligheidsrisico’s, met name in ontwikkelingslanden. Zo is hun werkplek vaak niet ingericht op gevaarlijke stoffen of gereedschap. De ILO wijst ook op de mentale belasting van nieuwe beroepen in de digitale sector, zoals het opsporen van illegaal foto- of videomateriaal op digitale platforms.

Door de coronapandemie heeft thuiswerken een grote vlucht genomen. In 2019, het jaar voordat mensen massaal overstapten op thuiswerken wegens lockdowns, werkten wereldwijd 260 miljoen mensen vanuit huis. Dat staat volgens de ILO gelijk aan 7,9 procent van alle werkenden. <