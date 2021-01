‘Reorganisatie Shell treft vooral kantoorpersoneel’

De grote reorganisatie bij Shell raakt in Nederland waarschijnlijk vooral kantoorpersoneel in Rijswijk, Den Haag en Amsterdam, denken vakbonden FNV en CNV.

Den Haag

Volgens hen ligt het voor de hand dat de fabriekscomplexen van Shell in Moerdijk en Pernis grotendeels buiten schot blijven, aangezien daar afgelopen jaren al slagen zijn gemaakt. Het olie- en gasconcern kondigde in september al aan dat er wereldwijd een streep gezet wordt door 7000 tot 9000 banen, om kosten te besparen vanwege de coronacrisis. Maar hoe de pijn precies verdeeld zou worden binnen het bedrijf was lang onduidelijk. Inmiddels is bekend geworden dat er in Nederland ongeveer negenhonderd banen worden geschrapt, maar details wil Shell nog niet geven.

sociaal plan

‘Het zat er al aan te komen', geeft CNV-bestuurder Tjeerd Orie aan. Gelukkig ligt er volgens hem wel een goed sociaal plan klaar, zodat werknemers niet met lege handen vertrekken. Shell verwacht zelf bij de grootscheepse reorganisatie wereldwijd tussen de 1,5 miljard en 2 miljard dollar kwijt te zijn aan ontslagvergoedingen. <