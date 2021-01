Shell schapt 900 banen in Nederland

Den Haag

Shell schrapt circa 900 banen in Nederland als onderdeel van de eerder aangekondigde grote reorganisatie bij het olie- en gasconcern. Dat komt neer op ongeveer een tiende van het totale Nederlandse personeelsbestand. Shell kondigde in september al aan dat er wereldwijd een streep gezet wordt door 7000 tot 9000 banen, om kosten te besparen vanwege de coronacrisis. Maar hoe het banenverlies precies verdeeld zou worden binnen het concern was destijds nog niet duidelijk. Ook nu geeft Shell nog niet veel details vrij. Zo is nog niet bekend welke functies precies worden geraakt. Shell zegt dat er een goed sociaal plan beschikbaar is. <