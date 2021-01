Promovendus: ‘Bereken wat eerlijke kleding méér kost’

Hoe zorg je ervoor dat kleding, auto’s en andere producten worden gemaakt zonder onderbetaling van werknemers en milieuschade? Na een loopbaan in de levensmiddelenindustrie ontwikkelde Pim Croes (70) daar een model voor. Hij promoveert er woensdag op aan de Universiteit Utrecht.

(beeld ND)

Pim Croes (beeld ND)

Wat heeft u ontwikkeld?

‘In de prijs van een computer of T-shirt zitten nu de kosten die in de productieketen worden gemaakt, maar niet de prijs van de schade die daarbij wordt veroorzaakt. Denk aan werknemers die te weinig betaald krijgen, kinderarbeid, het lozen van afval en milieuschade. Ik heb een methode ontwikkeld waarin alle aspecten van duurzaamheid in de hele productieketen een prijs krijgen. Op die manier kun je dus een meerprijs berekenen voor een duurzame versie van een product, waarbij die schade niet optreedt.’

Hoe werkt dat voor bijvoorbeeld de prijs van een T-shirt?

‘Dat kan ik niet precies zeggen; ik heb alleen de methode ontworpen. Het is de bedoeling dat bedrijven daarmee zelf gaan rekenen. Voor arbeid in arme landen zoal..

