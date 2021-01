Amsterdamse beurs begint met verlies

De Amsterdamse beurs eindigde maandag in het rood. Ook de andere Europese aandelenbeurzen deden een stapje terug, na de sterke koerswinsten in de eerste week van het nieuwe jaar. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de ontwikkelingen rond het coronavirus en de lockdowns in veel Europese landen. De AEX-index sloot 0,5 procent lager op 642,42 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 964,75 punten. Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 1,1 procent.