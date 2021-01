Hema-directeur Jegen boos op AH-directie

Terwijl de Hema’s, Blokkers en Actions verplicht hun deuren gesloten houden, geeft supermarkt Albert Heijn die ketens een trap na door massaal handdoeken in de aanbieding te doen.

Amsterdam

Dat is althans het verwijt van Hema-directeur Tjeerd Jegen. Hij haalde zondag ongekend fel en persoonlijk uit naar de directeur van Albert Heijn, en naar de Europese en mondiale leiding van moederbedrijf Ahold Delhaize.

‘Dit is blijkbaar retail-solidariteit midden in een lockdown waarbij niet-essentiële winkels gesloten worden en de supermarkten niet-essentiële non-foodproducten in de ramsj gooien’, schreef Jegen op de netwerksite LinkedIn, waarbij hij de drie AH-topmensen persoonlijk aansprak. ‘Dank voor jullie steun: Marit van Egmond, Wouter Kolk, Frans Muller!’

Steen des aanstoots voor deze zeldzaam publieke directeurenruzie: Walra badmatten en badhanddoeken, 1 + 1 gratis, aangekondigd in de AH..

