Ginaf is ‘bevrijd’ van Peking

Veenendaal

Een beetje eenzaam staat hij daar, de half onttakelde witte Volkswagenbus. Op dit moment wordt er niet aan gewerkt, maar directeur Roeland van der Woude van Ginaf kan wel laten zien wat ermee gebeurt. De dieselmotor is al vervangen door een elektromotor. ‘Kijk, daar zit het batterijpakket.’

Voor Ginaf, vrachtwagenfabriek in Veenendaal, is dit de eerste bus die wordt geëlektrificeerd, en hopelijk de eerste van een lange reeks. Deze activiteit is voor het bedrijf het mooie deel van de erfenis van de roerigste periode in zijn meer dan zeventig jaar lange geschiedenis: tien jaar lang was dit oer-Nederlandse bedrijf onderdeel van een enorm Chinees conglomeraat, CHTC.

recessie

Deze roerige periode nam een aanloop toen d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .