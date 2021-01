Mooie plus in Amsterdam

Amsterdam

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een mooie koerswinst gesloten na een positieve handelsweek. Vooral chipbedrijven waren in trek op het Damrak na sterke kwartaalresultaten van grote internationale chipfabrikanten. Beleggers trokken zich verder op aan de recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door optimisme over meer coronasteun.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,3 procent hoger op 645,60 punten. De hoofdindex boekte een plus van ruim 3 procent in de eerste week van 2021. De MidKap won 0,5 procent tot 972,79 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent.

De Europese chipmaker STMicroelectronics klom bijna 2 procent in Parijs dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook de resultaten van het Amerikaanse

Micron, het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung werden goed ontvangen. Chipmachinemaker ASML, die veel grote chipfabrikanten als klant heeft, steeg 3 procent in de AEX. Chiptoeleveranciers ASMI en Besi klommen tot 3,7 procent. Het Duitse chipconcern Infineon won 7 procent.