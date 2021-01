Seoul

De onderneming kwam met een verklaring waarin ze nadrukkelijk zei dat ze met de Amerikanen in gesprek was, maar het bedrijf trok die verklaring daarna grotendeels in.

Hyundai kwam in korte tijd met drie berichten. In een eerste verklaring stelde Hyundai dat het een van de

automakers was waar Apple mee sprak. In een tweede verklaring kort daarop werden de andere automakers niet meer genoemd. Bij de laatste wijziging verdween ook de naam Apple uit de tekst.

geheimzinnig

Apple staat bekend om geheimzinnigheid die het hanteert over nieuwe producten en samenwerkingen. Daarom zou het kunnen dat de Zuid-Koreanen een tik op de vingers hebben gekregen van Apple.

Apple heeft zijn personeel en leveranciers in 2018 nog eens goed duidelijk gemaakt dat het juridische stappen zet bij het lekken van informatie over toekomstige plannen. Afgelopen jaar zou het bedrijf bijna dertig lekkers in de kraag hebben gevat. <