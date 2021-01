Geldstortautomaten uit om plofkraakmethode

Banken zetten per direct alle ruim vijfhonderd geldstortautomaten uit waarbij gebruik wordt gemaakt van een sealbag. Aanleiding is een nieuwe plofkraakmethode waarbij niet-ontplofte explosieven kunnen achterblijven en zo een gevaar vormen voor voorbijgangers en gebruikers van de automaten.

Dit ‘ingrijpende besluit’ is genomen op advies van de politie, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De nieuwe vorm van plofkraak werd deze week voor het eerst toegepast op een bankgebouw in Enkhuizen.

In sealbagautomaten kunnen ondernemers contant geld storten, verpakt in verzegelde zakken. Ondernemers die cash willen storten, kunnen nu nog terecht bij gewone geldstortautomaten waar briefgeld en muntjes los in gestopt worden. Dat zijn er naar schatting duizend. Deze geldstortautomaten staan voornamelijk in bankkantoren. Ondernemers zijn daardoor nu gebonden aan de openingstijden.

