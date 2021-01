Beurzen sluiten overwegend met winst

De Europese aandelenbeurzen sloten donderdag overwegend hoger. Alleen de Amsterdamse AEX-index sloot met een klein verlies. In plaats van de bestorming van het Capitool in Washington door Trump-aanhangers, ging de aandacht van beleggers meer uit naar de ruimere Amerikaanse steunpakketten die in het verschiet liggen. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent lager. De MidKap won juist 1,3 procent tot 968,36 punten, onder aanvoering van apothekersbedrijf Fagron (plus 8,7 procent). Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,7 procent.