Kleine plus voor beurs Amsterdam

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger gesloten, terwijl elders in Europa een wisselend beeld was te zien. Beleggers bleven de ontwikkelingen rond het coronavirus volgen en keken uit naar de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent hoger op 633,62 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 944,01 punten. Parijs en Frankfurt zakten tot 0,6 procent, maar Londen steeg 0,6 procent. Heel Engeland zit weer in lockdown om het hoge aantal gevallen door de zeer besmettelijke nieuwe virusvariant omlaag te krijgen. De Britse regering trekt nog eens miljarden uit om bedrijven door de crisis te loodsen. De olieprijzen gingen flink omhoog na berichten dat oliekartel OPEC en Rusland een deal hebben gesloten om de productie volgende maand niet flink te gaan verhogen. Een vat Amerikaanse olie kostte 49,55 dollar, 4,7 procent meer. Brentolie klom 4,3 procent in prijs tot 52,85 dollar per vat. In de AEX was Shell koploper met een plus van ruim 7 procent. In Parijs steeg het Franse olie- en gasconcern Total 2,6 procent en het Britse BP ging bijna 7 procent vooruit in Londen.