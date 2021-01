Ziekenhuizen stappen naar rechter om extra ic-bedden

Ede

De ziekenhuizen, waaronder Rivierenland in Tiel en Rijnstate in Arnhem, hadden het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, op verzoek van de minister. Ze zeggen hier echter geen dekkende vergoeding voor te krijgen. Via een rechtszaak willen de ziekenhuizen dit alsnog afdwingen. Volgens de woordvoerster gaat het alleen al bij Gelderse Vallei om een strop van 3,5 miljoen euro.

‘Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen het aantal bedden uit te breiden en alle bedden te beleggen. En we vragen verpleegkundigen om soms wel twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding waar we recht op hebben niet krijgen', zegt Arjen Hakbijl, bestuurder bij Gelderse Vallei, tegen de Gelderlander. Volgens de ziekenhuizen liet de minister eerder weten dat ze konden vertrouwen op bekostiging. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), noemt het conflict over de vergoeding van de ic-bedden ‘ongelukkig'. De ziekenhuizen hebben gezamenlijk 1150 bedden die momenteel worden vergoed door de zorgverzekeraars, ongeacht of er patiënten in liggen. Voor alle extra bedden daarbovenop betaalt het ministerie een ‘beschikbaarheidsbijdrage'. Volgens Kuipers gaat de discussie er nu over of de extra bedden onder de eerste 1150 vallen, of in de categorie waarvoor de beschikbaarheidsbijdrage dient. <