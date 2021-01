Bioscopen: kom met maatwerk filmbranche

Het is ‘een slechte boodschap’ voor de Nederlandse bioscopen dat de lockdown na 19 januari in de huidige vorm lijkt te worden verlengd.

Amsterdam

Dat stelde voorzitter Winnie Sorgdrager van de bioscoopkoepel NVBF dinsdag in een reactie op uitlatingen van premier Mark Rutte tijdens het vaccinatiedebat. Rutte stelde niet hoopvol te zijn dat de huidige coronamaatregelen, waarin alle bioscopen zijn gesloten, over twee weken versoepeld kunnen worden.

‘We zijn als bioscoopsector overal op voorbereid en er is de afgelopen tien maanden nog geen enkele besmetting geweest in een bioscoopzaal', aldus Sorgdrager. ‘Maar het blijft elke keer een teleurstelling.’ De bioscoopsector presenteerde dinsdag zijn jaarcijfers. Met 16,8 miljoen verkochte kaartjes werd het diepterecord van 1992 bijna geëvenaard. Dit betekent een daling van 56 procent in vergelijking met het topjaar 2019, toen ruim 38 miljoen kaartjes werden verkocht.

Sorgdrager vindt dat de overheid op korte termijn met maatwerk voor de filmsector moet komen. Zeker een derde van alle filmhuizen en theaters staat het water na negen maanden corona aan de lippen. ‘Veel theaters hebben schulden opgebouwd.' <