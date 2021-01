Pensioenfondsen ABP en PFZW op peil

Amsterdam

De grote pensioenfondsen ABP en PFZW hoeven hun pensioenen dit jaar niet te verlagen. Beide fondsen hebben volgens de eerste berekeningen een dekkingsgraad die hoger is dan de vereiste 90 procent. Bij ambtenaren- en lerarenfonds ABP was dit ruim 92 procent, bij zorgfonds PFZW ruim 91 procent. Zowel ABP als PFZW maakte voor de berekening gebruik van voorlopige gegevens. ABP verwacht de definitieve cijfers op 21 januari te hebben, PFZW spreekt over ‘enkele weken'.

De twee pensioenfondsen behoren tot de grootste van ons land. Samen hebben de fondsen meer dan 5,5 miljoen deelnemers en pensioengerechtigden. <