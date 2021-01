Plussen op eerste handelsdag van 2021

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag flink gestegen op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar. In veel landen zijn vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus begonnen en dat zorgt op de beurzen voor wat optimisme. Beleggers hopen dat de economie daardoor kan herstellen en lieten hun goede zin niet volledig verpesten door berichten over langere of strengere lockdowns. De lagere koersen op Wall Street drukten wel wat op de koersen. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1 procent hoger op 631,03 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 942,66 punten.