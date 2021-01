Miljoenen werknemers wachten op loonstijging. ‘Vaccinatie kan economische onzekerheid wegnemen’

Den Haag

Dat zegt werkgeversorganisatie AWVN. Op dit moment zijn er ruim 340 cao’s verlopen, blijkt uit een overzicht van de werkgeversorganisatie. Dat zijn er ruim tweehonderd meer dan normaal, zegt woordvoerder Jannes van der Velde van AWVN. Als gevolg daarvan zijn voor ruim 2,6 miljoen werknemers nog geen nieuwe afspraken zijn gemaakt over een stijging van de cao-lonen, zegt hij. ‘Ik loop al jaren mee, maar dit heb ik niet eerder meegemaakt.’

Het gebeurt wel vaker dat werkgevers en vakbonden pas nieuwe afspraken maken als de geldende cao al is verlopen, zegt hij. Dan is er bijvoorbeeld onenigheid over de verwachte groei in een bepaalde sector. Maar door de onzekerheid vanwege corona is de achterstand nu wel erg groo..

