Beurzen sluiten met kleine verliezen

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent lager op 628,06 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 936,60 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 0,7 procent. Frankfurt leverde 0,3 procent in. De Duitse beurs blijft op oudejaarsdag gesloten. De markten in Amsterdam, Parijs en Londen zijn donderdag nog een halve dag open.

Prosus ging aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak, met een winst van ruim 1 procent. De techinvesteerder profiteerde van een sterke koerswinst van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Betalingsverwerker Adyen sloot de rij met een verlies van bijna 2 procent.