Amazon gaat vol in de aanval op Bol.com en Coolblue

'Berichten over onderbetaalde werknemers houden de groei van Amazon niet tegen.'

Groningen

Dat Amazon producten goedkoper aanbiedt dan concurrenten, verbaast de Groningse hoogleraar marketing Peter Verhoef niks. ‘Dit is Amazon. Ze kopen groot in en vinden het niet erg soms verlies te maken. Ze willen groot worden in Europa.’

Uit onderzoek van adviesbureau Omnia Retail blijkt dat Amazon - sinds maart officieel in Nederland actief - gemiddeld 7 tot 9 procent goedkoper is dan Bol.com en Mediamarkt. En zelfs 15 tot bijna 18 procent dan Wehkamp en Coolblue, aldus het Financieele Dagblad woensdag. ‘Door de coronadrukte is dit nu nog geen probleem, maar Bol.com en Coolblue zullen op termijn wel iets moeten doen aan hun prijzen’, zegt Verhoef. ‘Wan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .