Beleggers gaan positief de week in

De Europese beurzen zijn maandag met kleine winsten gesloten. Beleggers verwerkten onder meer de brexitdeal van vlak voor de Kerst. Het nieuws over het akkoord kwam toen na het sluiten van de beurzen. De uitrol van het coronavaccin in veel Europese landen zorgde daarnaast voor enig optimisme op de beursvloeren. Ook waren de markten opgelucht dat president Donald Trump toch het coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie heeft ondertekend.

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent in de plus op 627,59 punten. De MidKap klom 0,5 procent, tot 938,88 punten. De Duitse DAX steeg 1,5 procent en bereikte tussentijds de hoogste stand ooit. De hoofdindex in Parijs won 1,2 procent. In Londen bleef de beurs wegens een officiële vrije dag dicht.

Op het Damrak stond techinvesteerder Prosus onder druk (-3,7 procent) door de vrees dat de Chinese overheid grote technologiebedrijven in het land harder gaat aanpakken. Peking eist dat betalingsdienstverlener Ant Group, dochterbedrijf van Alibaba, stopt met consumentenkredieten en vermogensbeheerdiensten. Ook wordt de machtspositie van Alibaba onderzocht.