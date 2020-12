Hoop op brexitdeal stimuleert beurzen

Amsterdam

De Europese beurzen gingen woensdag met winsten de handel uit, op berichten dat er dan toch eindelijk een Brits-Europees handelsverdrag voor na de brexit in aantocht was. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,8 procent hoger, de MidKap 0,6 procent. Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,3 procent aan. Volgens diverse Britse kranten zou een akkoord woensdag of donderdag aangekondigd worden. Persbureau Reuters meldde bovendien dat lidstaten van de Europese Unie voorbereidingen treffen om de afspraken na de jaarwisseling toe te passen. Onlangs kreeg het beurssentiment nog een flinke knauw door de ophef over een Britse mutatie van het coronavirus. Inmiddels blijkt dat de bestaande coronavaccins ook werken tegen de nieuwe variant. De grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is weer open voor vrachtverkeer. Ook het vlieg- en treinverkeer en veerboten zijn toegestaan voor noodzakelijke reizen. Air France-KLM steeg 4,5 procent. Eveneens in de MidKap kreeg Pharming er 0,2 procent bij. Aandelen van het Nederlandse biotechnologiebedrijf konden vanaf woensdag worden verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq.