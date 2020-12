DAF Trucks krijgt order uit Spanje voor 1300 trucks

Eindhoven

Het gaat volgens een woordvoerder om een van de grootste opdrachten voor het Eindhovense bedrijf van de afgelopen jaren, al is het geen record. ‘We hebben in het verleden weleens nog grotere orders binnengekregen, bijvoorbeeld van Defensie.’

Primafrio, dat is gespecialiseerd in het vervoer van gekoelde of ingevroren producten, heeft de eerste vierhonderd vrachtwagens van de order al ontvangen. Het gaat om trucks van het type XF 480 Super Space Cab. De overige negenhonderd levert DAF gefaseerd af in de periode tot 2023.

Primafrio en de Brabantse vrachtwagenproducent zijn geen vreemden voor elkaar. In 2016 bestelde het Spaanse bedrijf duizend vrachtwagens bij DAF. De nieuwe order is deels bedoeld om de trucks te vervangen, meldt een woordvoerder van DAF.

De XF 480 Super Space Cab wordt door DAF zelf aangeprezen om zijn zuinige omgang met brandstof. De voertuigen rijden op diesel. Transporteurs kunnen ook kiezen voor HVO-diesel, dat wordt gemaakt van restafval en plantaardige oliën. <