Pakketjesberg groeit richting record

Met Kerst voor de deur en de winkelstraat op slot stapelen de pakketjes bij pakketleveranciers zich op. PostNL bezorgt per dag met 1,7 miljoen pakketten bijna het dubbele aantal pakketten ten opzichte van begin dit jaar. ‘De druk op ons netwerk is heel hoog’, zegt Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek van PostNL. Om de druk iets te verminderen dringt PostNL erop aan voorlopig geen pakketten te retourneren. Aan webshops vraagt het bedrijf om het retourbeleid te verlengen tot in ieder geval 7 januari. ‘Met hen zijn we in gesprek om op verschillende plekken extra afhaallocaties te openen.’ Onder andere bol.com geeft op de website aan dat klanten tijdelijk zestig dagen hebben om producten te retourneren. Daarnaast sloten afgelopen week de deuren van honderden pakketpunten van Primera, AKO, Bruna en The Read Shop. Klanten konden in de winkels alleen pakketten halen, maar geen andere producten kopen. Dat leidde tot een onwerkbare situatie met veel onbegrip, volgens een woordvoerder van het moederbedrijf Audax. De winkels willen zich nu meer gaan focussen op thuisbezorgen van hun eigen producten.