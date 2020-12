‘Ik ben christen’, zeg je met deze trui van een Groningse student

Praat, daad en gewaad, daar kun je christenen volgens sommige meer orthodox ingestelde dominees aan herkennen. Nu zullen deze voorgangers bij dat laatste vooral denken aan een rok bij de vrouw, maar Sander Jongsma (24), student Ondernemerschap aan de Hanzehogeschool in Groningen, dacht aan iets anders. Een christelijke kledinglijn. Jongsma is de oprichter van het kledingmerk New Testament. ‘Er is nog geen echt modemerk waarmee je je christen zijn kunt uitdrukken’, zegt Jongsma hierover tegen RTV Noord. ‘Er is wel kleding met christelijke teksten, maar die zijn vaak groot of weinig subtiel. New Testament is een merk met een subtiel logo, een klein kruisje. Net zoals bijvoorbeeld Nike en Adidas een eigen logo hebben.' Jongsma laat de kleding maken door gecertificeerde fabrieken in Bangladesh en Pakistan, zodat hij zeker weet dat er geen kinderhanden aan te pas komen. Hij heeft inmiddels al zo’n tweehonderd bestellingen ontvangen, vaak van mensen die op de biblebelt wonen. Hier woont zijn doelgroep, zegt Jongsma.