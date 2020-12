Brussel stelt eisen aan fusie Fiat en Peugeot

Brussel

De twee concerns worden daarmee de op drie na grootste automaker ter wereld, onder de naam Stellantis. De samensmelting van Fiat Chrysler, dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk, en de Franse branchegenoot PSA wordt goedgekeurd omdat de bedrijven toezeggingen hebben gedaan over markttoegang van kleine commerciële bestelbusjes onder de 3,5 ton. Zo wordt een samenwerkingsverband met Toyota uitgebreid. De commissie was bezorgd dat de voorgestelde fusie de concurrentie op die markt in veertien lidstaten en het Verenigd Koninkrijk zal verminderen. In die landen is of PSA of FCA al marktleider in het segment met een groot aanbod in merken en modellen. Naast Fiat en Chrysler bezit FCA ook Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge en Ram, terwijl PSA eigenaar is van de merken Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall.

PSA en Fiat Chrysler produceerden al samen bestelbussen. Ze hebben in Europa een potentieel marktaandeel van 34 procent. <