Rode beurscijfers door zorg om virus

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met behoorlijke minnen gesloten. Beleggers reageerden geschrokken op de opmars van een nieuwe, zeer besmettelijke variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Vooral luchtvaartmaatschappijen kregen rake klappen door de nieuwe reisbeperkingen. Het uitblijven van een doorbraak in de brexitonderhandelingen droeg eveneens bij aan de negatieve stemming.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2,5 procent lager op 609,39 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 917,77 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 2,7 procent. Londen raakte 1,7 procent kwijt en ook het Britse pond stond onder druk. In een deel van het Verenigd Koninkrijk zijn strengere coronamaatregelen genomen vanwege een nieuwe variant van het virus, dat zich sneller kan verspreiden.

Beleggers verwerkten verder het nieuws dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) positief oordeelt over het coronavaccin dat BioNTech en Pfizer samen hebben ontwikkeld. Met de goedkeuring is een cruciale stap gezet naar toelating van dit vaccin in de Europese Unie.