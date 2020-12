7000 nieuwe NOW-aanvragen in lockdown

Amsterdam

Sinds de tweede lockdown is aangekondigd heeft uitkeringsinstantie UWV 7000 nieuwe aanvragen voor het doorbetalen van loon binnengekregen van werkgevers. Voor de

derde NOW-regeling zijn sinds 16 november in totaal 65.000 aanvragen gedaan, waarvan 55.000 zijn goedgekeurd. In totaal heeft het UWV nu 1,2 miljard euro aan voorschotten uitgekeerd. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 55 procent. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Het loket voor de derde aanvraagperiode was aanvankelijk open tot en met zondag 13 december. Nadat het kabinet maandagavond 14 december had bekendgemaakt dat Nederland voor een tweede maal op slot ging, heropende het loket dinsdag 15 december. Werkgevers die vanwege de nieuwe maatregelen om de corona-uitbraak in te dammen alsnog een NOW-aanvraag wilden indienen, kunnen dat tot en met zondag 27 december doen. De derde NOW-steunmaatregel geldt voor de maanden oktober tot en met december en voor ondernemers die minimaal 20 procent omzetverlies hebben over die periode. Werkgevers krijgen maximaal 80 procent van de loonkosten vergoed bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. <