Stel: Shell wordt wél veroordeeld om te veel gebruik van fossiele brandstoffen?

Den Haag

Shell staat achter de klimaatdoelen van Parijs, houdt het de rechter alsmaar voor. Milieudefensie wijst er vervolgens fijntjes op dat het olie- en gasbedrijf met alle plannen tot 2030 bijna 38 procent meer fossiele brandstoffen zal produceren. Volgens Shell zijn dat verouderde gegevens, maar Milieudefensie concludeert: Shell ligt op ‘ramkoers’ met Parijs.

Ziehier de kloof na de vierde en laatste zittingsdag in de klimaatzaak, waarin Milieudefensie van Shell een absolute CO 2 -reductie tot 45 procent in tien jaar eist. In lijn met datzelfde Klimaatakkoord van Parijs.

Het grootste inhoudelijke geschilpunt ontstaat doordat Shell zich wil beperken tot het verminderen van de CO 2 -uitstoot bij de eigen activiteiten, met name door..

