Europese beurzen eindigen in groen

Amsterdam

De aandelenbeurzen in Europa zijn overwegend hoger gesloten. Beleggers durfden weer wat te hopen op een akkoord over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werd het sentiment gesteund door geluiden dat een nieuw Amerikaans coronasteunpakket nabij is. De AEX-index eindigde 0,5 procent hoger op 624,75 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 927,41 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent. De FTSE 100 in Londen zakte juist 0,3 procent na het weinig verrassende rentebesluit van de Bank of England. EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit Michel Barnier stelde dat er vooruitgang werd geboekt in de gesprekken over een handelsdeal met de Britten, hoewel er nog wel obstakels zijn voor een akkoord. Tegelijkertijd geven politici in het Verenigd Koninkrijk aan dat de kans op een uitkomst zonder akkoord na 1 januari nog groot is.

Sterkste stijger in de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,7 procent. Galapagos was opnieuw een van de grootste verliezers met een daling van 1,2 procent.