Minister zint op extra eis aan vliegreiziger

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt of ze een verklaring kan eisen waarmee vliegreizigers aantonen dat hun vlucht noodzakelijk is. Aanleiding voor de maatregel is de drukte van de laatste dagen op Schiphol. Veel mensen leggen het advies naast zich neer om alleen te reizen als het echt niet anders kan.