De bussen van PostNL puilen uit

De verwerking van de kerstkaarten bij PostNL in het Amsterdamse havengebied.

Amsterdam

Het is druk bij het postsorteercentrum van PostNL in Amsterdam. Het pand lijkt een magneet voor alle witte bestelbusjes in de omgeving. Ze rijden af en aan met brieven, kaarten, tijdschriften en de platte pakketjes die door de brievenbus kunnen. Binnen werken honderden sorteerders zich door hoge bergen enveloppen.

Als het woord ‘post’ valt, gaat de aandacht meestal uit naar de pakketbezorgers van PostNL. ‘Maar de meeste mensen vergeten dat we ook elke dag 6,8 miljoen stuks aan briefpost verwerken’, zegt een woordvoerder van het bedrijf, ‘in aantallen meer dan dat we pakketjes bezorgen’. Nederland verstuurt wel minder post dan vroeger: jaar op jaar neemt de hoeveelheid enveloppen dat in een sort..

