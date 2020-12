Galapagos in de uitverkoop op Damrak

Amsterdam

Biotechnologiebedrijf Galapagos ging woensdag in de uitverkoop op het Damrak. De onderneming staakte zijn poging om met zijn middel filgotinib de Amerikaanse markt te betreden. Dat zorgde voor een schokreactie onder beleggers. Verder sprong de koerswinst van kabel- en telecomconcern Altice Europe in het oog. Het sentiment op de beurzen was positief, geholpen door positieve geluiden over een mogelijke brexitdeal. De AEX-index sloot 0,7 procent hoger op 621,86 punten. De MidKap steeg 2,2 procent tot 920,00 punten, mede dankzij de koerssprong van Altice. Frankfurt en Parijs klommen tot 1,5 procent. Londen steeg 0,9 procent. Ook het Britse pond zat in de lift nadat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie had verklaard een mogelijk pad naar een brexitdeal te zien. Galapagos raakte bijna een vijfde aan beurswaarde kwijt in de AEX. De Amerikaanse partner Gilead Sciences noemde het verkrijgen van de beoogde goedkeuring van het geneesmiddel filgotinib in de VS geen haalbare kaart. Daarop werden afspraken herzien. Galapagos wordt nu in Europa volledig verantwoordelijk voor filgotinib.