Coronacrisis zet rem op mkb-investeringen

Den Haag

Vooral in de horeca gaat de hand op de knip, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na nieuw onderzoek. Ongeveer 42 procent van de horecabedrijven tot ongeveer 250 werknemers verwacht minder te investeren in 2021, vergeleken met dit jaar. Door de gedwongen horecasluiting in de coronalockdown hebben cafés en restaurants het al een tijdje erg moeilijk.

In vrijwel alle bedrijfstakken wordt rekening gehouden met minder investeringen. Toch denkt een deel van de mkb-ondernemers, ongeveer 15 procent van het totaal, volgend jaar juist meer geld in hun bedrijf te steken. Dit betreft onder meer bedrijven in de verhuur en handel van onroerend goed.

De coronacrisis heeft de investeringsplannen in het mkb vooral vertraagd. Veel ondernemers hebben afgelopen maanden besloten om investeringen in hun bedrijf langzamer door te voeren of later te starten. Er waren ook bedrijven die voor deze tijd sowieso geen investeringen op de planning hadden staan.

Het CBS deed het onderzoek voor het Jaarbericht Staat van het mkb 2020 van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. ‘Juist nu we een nieuwe lockdown zijn ingegaan, beleven veel ondernemers zeer barre tijden', zegt comitévoorzitter Harold Goddijn in een toelichting. ‘We weten gelukkig ook dat bedrijven die tijdelijk stagneren, straks weer kunnen groeien.’

digitalisering

Het rapport laat zien dat de investeringen bij veel bedrijven ook voor de crisis al achterbleven. Zo investeerde twee derde van het mkb volgens de studie niet in zogeheten product- of procesinnovatie. Ook hadden veel mkb-bedrijven nog relatief weinig gedaan aan digitalisering. Goddijn, die tevens topman is van navigatiedienstverlener TomTom, raadt ondernemers aan om met gerichte investeringen hun toekomstkansen te verbeteren.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft het rapport digitaal in ontvangst genomen. Ze stelde daarbij te zullen kijken naar de aanbevelingen uit de studie, onder meer over de financiering van bedrijven. Tegelijk erkende ze dat de situatie in het mkb door de strengere coronaregels van afgelopen maandag eigenlijk nog slechter is geworden dan uit het onderzoek naar voren komt. Maar deze strengere coronaregels zijn helaas wel nodig, aldus Keijzer. <