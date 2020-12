Boskalis smaakmaker op Damrak

Amsterdam

Beleggers hielden vooral de brexitonderhandelingen in de gaten. Nog altijd is niet duidelijk of de partijen tot een akkoord komen. Politiek redacteur Nicholas Watt van BBC Newsnight meldde tegen het einde van de sessie via Twitter dat er een akkoord in de maak lijkt. Verder werden de ontwikkelingen rond een nieuw Amerikaans coronasteunpakket in de gaten gehouden.

De AEX-index sloot 0,7 procent hoger op 617,34 punten. De MidKap steeg 1,7 procent tot 900,67 punten, mede dankzij de koerssprong van Boskalis. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,1 procent. Londen verloor 0,3 procent. ArcelorMittal was de duidelijke koploper in de AEX met een winst van 7,3 procent. Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een min van 2,5 procent.