Winkels dicht in december: ‘een heel groot drama'

De lockdown is een grote klap voor winkeliers. Met name de modebranche heeft het zwaar te verduren. ‘In januari regent het straks kortingen.’

Emmen

‘Het is een heel groot drama’, zegt Corné Derksen van modewinkel Derksen en Derksen over de lockdown. Het was voor hem al maanden een schrikbeeld dat zijn filialen in Emmen, Zwolle en Groningen dicht moesten. ‘Nu gebeurt het in december. Een slechter scenario kon ik niet bedenken.’

December is traditioneel een goede maand waarin hij ‘15 tot 20 procent’ van zijn jaaromzet binnenhaalt. ‘Mensen zijn dan vrij en geven veel geld uit. Nu moet je van de een op andere dag dicht.’ De ondernemer vindt het op dit moment moeilijk te zeggen wat de lockdown voor zijn modewinkels gaat betekenen. ‘Dit is een nieuwe situatie waar we eigenlijk geen grip op hebben.’

Retaildeskundige Henk..

