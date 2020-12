Tweede coronagolf: ECB regent opnieuw geld over eurozone

Om de schade van de tweede coronagolf te beperken, injecteert de Europese Centrale Bank (ECB) 500 miljard euro extra in de economie.

Frankfurt

De rente wordt niet verder verlaagd. Het besluit kwam donderdag niet als een verrassing. Zes weken geleden zei president Christine Lagarde al dat het herstel in de economie ‘sneller dan verwacht aan momentum verliest’.

De 500 miljard komt boven op de 1350 miljard euro die reeds beschikbaar was om staats- en bedrijfsschulden te kopen. De ECB geeft zichzelf ook langer de tijd om dit geld daadwerkelijk uit te geven. Het pandemieprogramma eindigt nu op z’n vroegst eind maart 2022. Tel daarbij op dat de ECB in het kader van haar oude monetaire stimuleringsbeleid al voor 2896 miljard euro aan schulden heeft aangeschaft, en het wordt duidelijk dat ‘Frankfurt’ een ongekende geldregen laat neerdalen over de e..

