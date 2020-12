Beursplein eindigt licht in de min

Amsterdam

Shell was de grootste winnaar bij de hoofdfondsen met een plus van 3 procent. Het aandeel veerde mee met de oplopende olieprijzen. Zo steeg een vat Brentolie 4 procent in waarde en bereikte voor het eerst sinds maart een prijs boven de 50 dollar. Een vat Amerikaanse olie klom 4,3 procent tot 47,47 dollar.

In de MidKap daalde GrandVision 3,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg wil EssilorLuxottica het moederbedrijf van optiekketens Pearle en Eye Wish niet meer overnemen. EssilorLuxottica (min 0,6 procent) verklaarde zelf achter de overname te blijven staan. Investeerder HAL, eigenaar van GrandVision, daalde 0,4 procent. In Frankfurt zakte TUI ruim 5,5 procent. Het grootste reisbureau ter wereld verloor afgelopen boekjaar 3 miljard euro door de coronapandemie.