In 2030 moeten er minstens dertig miljoen emissievrije auto’s in de EU rondrijden, en drie miljoen openbare oplaadpunten zijn. Het hogesnelheidstreinverkeer moet verdubbelen de komende tien jaar.

Brussel

In 2035 moeten er emissievrije zeeschepen op de markt zijn, en in 2050 grote vliegtuigen die geen CO 2 uitstoten. Het goederenvervoer per trein moet in 2050 zijn verdubbeld, stelt vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie voor.

De voorstellen staan in een mobiliteitsstrategie die Timmermans woensdag in Brussel presenteert en moet leiden tot een groen, slim en betaalbaar vervoersstelsel in de EU. ‘Om onze klimaatdoelen te bereiken moet de CO 2 -uitstoot van de transportsector duidelijk omlaag', aldus Timmermans. Hij is verantwoordelijk voor het Europese klimaatbeleid. De EU-leiders hebben al afgesproken dat de unie in 2050 klimaatneutraal moet zijn.

De strategie van de commissie gaat vergezeld van een actieplan met 82 initiatieven voor de volgende vier jaar om het transportstelsel in de EU duurzamer te maken en slimme, digitale technologieën in te zetten voor efficiënter vervoer. Reizigers moeten bijvoorbeeld gemakkelijker van verschillende, aansluitende transportmiddelen tijdens één reis gebruik kunnen maken. Ook voor goederen moet dat beter kunnen.

De commissie pleit ook voor emissievrije vliegvelden en havens, onder meer door het gebruik van duurzame brandstoffen voor vliegtuigen en schepen te bevorderen. Voor CO 2 -uitstoot moet betaald worden. In 2050 moeten nagenoeg alle auto's, bussen en nieuwe zware voertuigen emissievrij zijn.

Timmermans lanceert volgende week ook nog een Klimaatpact dat ‘iedereen die actie voor onze planeet wil ondernemen samenbrengt'. Hij roept mensen en organisaties op klimaatambassadeur te worden om daar richting aan te geven, wetenschappelijke informatie te verspreiden en klimaatinitiatieven te steunen.

verbrandingsmotor

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) vindt de mobiliteitsstrategie ‘een stap in de goede richting', maar mist ‘harde doelstellingen die cruciaal zijn voor de transitie naar een groene economie'. Zo zegt het 2030-doel van dertig miljoen uitstootvrije voertuigen volgens hem weinig. ‘Door de lange levensduur van auto's is het eigenlijk heel simpel: verbied vanaf 2030 de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor.' <