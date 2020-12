UBS houdt vertrouwen in topman Hamers

De Zwitserse bank UBS houdt vertrouwen in voormalig ING-topman Ralph Hamers. De Nederlander staat sinds kort aan het roer bij de bank, maar wacht strafvervolging in Nederland vanwege de eerdere witwaskwestie bij ING.

Zürich

UBS zegt in een reactie dat Hamers het volledige vertrouwen geniet en heeft kennisgenomen van de berichten rond de strafvervolging.

Hamers wordt strafrechtelijk vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de bank, zo heeft het gerechtshof in Den Haag woensdag bepaald. Het Openbaar Ministerie wordt opgedragen om tot strafvervolging over te gaan. Het hof oordeelde dat de top van ING op de hoogte was van het falende beleid rond witwassen en dat onvoldoende werd gedaan om het toezicht te verbeteren. Hamers heeft daardoor bewust de kans aanvaard dat er ‘verboden gedragingen’ zouden komen. Het hof merkt echter nadrukkelijk op dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Dat oordeel is voorbehouden aan de strafrechter.

boete

ING kreeg in september 2018 een boete van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen, waarbij het Openbaar Ministerie aangaf geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Verschillende partijen, waaronder financieel activist Pieter Lakeman met zijn Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI), wilden dat Hamers voor de kwestie alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd. Die boete blijft in stand.

In de nasleep van de kwestie bleef Hamers op zijn post als topman van ING. Financieel directeur Koos Timmermans van ING moest wel vertrekken. De witwaskwestie bij ING riep eerder wel vraagtekens op voorafgaand aan de benoeming van Hamers bij UBS. Kort na zijn aanstelling zei de voorzitter van UBS, Axel Weber, dat hij tevreden was over hoe Hamers was doorgelicht. Dat gebeurde zowel door de bank zelf als door de regelgevende instanties.

beroepsverbod

Hamers zou vanwege zijn rol in de witwaskwestie in Nederland tegen een beroepsverbod van drie jaar kunnen aanlopen. Maar zover komt het niet, omdat hij sinds kort in Zwitserland aan het roer staat van UBS. Zwitserland is geen lid van de EU en daarmee valt hij momenteel ook niet onder de Europese regels. Een veroordeling zou betekenen dat Hamers een strafblad krijgt en daarmee een aantekening op zijn Verklaring Omtrent Gedrag. Dat zou weer betekenen dat hij bij een eventuele aanstelling in de toekomst bij een Europese bank nog eens extra zal worden gecontroleerd.

De beslissing om Hamers alsnog te vervolgen komt op het moment dat UBS zelf geconfronteerd wordt met juridische problemen. De bank kreeg eerder een boete van ruim 3,7 miljard euro in een Franse belasting- en witwaszaak. Ook moet het financiële concern 800 miljoen euro aan schadevergoeding betalen aan de Franse staat. De bank zou ook een rol hebben gespeeld bij het witwassen van het geld. UBS is het niet met het vonnis eens en kondigde aan in beroep te gaan. <